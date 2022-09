Una band maremmana sul palco dell’Ariston: i “Malò” alle semifinali di Sanremo Rock

FOLLONICA – Sette ragazzi, la musica e un sogno che si avvera: la band maremmana Malò, dopo aver superato brillantemente la fase regionale, si è qualificata per le semifinali nazionali di Sanremo Rock che si disputeranno sul prestigioso palco del Teatro Ariston dal 5 al 9 settembre.

(foto Life Photography)

I Malò sono un gruppo musicale maremmano di recente costituzione, che nonostante la pandemia e le restrizioni ha avuto la necessità e la possibilità di esprimere il proprio linguaggio musicale suonando le proprie composizioni prima singolarmente a distanza e successivamente tutti insieme in studio.

Il fondersi di una forte passione musicale con la sempre giovane voglia comune di divertirsi e allo stesso tempo la maturità e la consapevolezza del proprio essere, ha spinto i sette musicisti follonichesi, forti delle singole esperienze musicali sia live che in studio, a presentare sulla grande vetrina di Sanremo Rock uno dei loro brani inediti frutto del proprio lavoro.

La band maremmana, guidati dal proprio frontman cantante e ideatore del progetto, Luca Malossi, con Gianni Carrai alla batteria, Alessandro Vannuccini alle percussioni, Gianpaolo Fabbri alla chitarra elettrica, Alessandro Gianfaldoni alla chitarra acustica, Leonardo Duccini alle tastiere e voci e Marco Cristiano al basso e voci, sarà impegnata, col brano “Mama grande”, nella presentazione in gara per le semifinali nazionali della 35° edizione del contest Sanremo Rock che si svolgeranno sul prestigioso palco del Teatro Ariston di San Remo, dal 5 al 9 settembre.

I Malò hanno infatti superato le selezioni regionali tenutesi nel regno del Rock della città di Firenze, all’ Hard Rock Cafè, guadagnandosi a pieni voti il consenso della giuria toscana e aggiudicandosi un posto alle fasi finali della competizione.

L’emozione dei maremmani è alle stelle. «Non vediamo l’ora di partecipare a quest’esperienza bellissima e emozionante.

L’epilogo delle semifinali prevede la valutazione di una prestigiosa giuria, non ancora resa nota, che ascolterà l’esibizione di oltre 250 artisti in gara e soltanto nella notte di venerdì, 9 settembre, al termine di tutte le performance, decreterà i nominativi delle nove band meritevoli che disputeranno la finalissima.

Di fatto soltanto nella notte di venerdì verranno annunciati sul sito ufficiale del contest, alla pagina www.sanremorock.it i nomi delle nove band che sabato 10 settembre si contenderanno, sul palco dell’Ariston, in diretta streaming sui canali ufficiali di Sanremo Rock, la vittoria di questa 35° edizione.

La storia del contest e i vincitori

Sanremo Rock & Trend Festival è il più longevo contest nazionale per artisti singoli, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock (indie, alternative, pop rock, hard rock. Prog, metal, ecc) e trend (pop, cantautorato, hip hop, blues, funk, folk, ecc) e tutte le possibili “declinazioni” trasversali ai generi.

Nato nel 1987 come “costola” del più famoso Festival della Canzone italiana, Sanremo Rock è un brand storico che ha portato al successo moltissimi Big di oggi. Dal suo palco sono passati, ancora giovanissimi e sconosciuti, artisti come i Litfiba, Ligabue, i Tazenda, Laura Bono, i Bluvertigo, i Denovo, gli Avion Travel solo per citarne alcuni. Ma su quel palco sono saliti anche Duran Duran, Europe, Spandau Ballet, Bob Geldof, Paul Simon, Paul McCartney, George Harrison, The Smiths, Whitney Houston. E, ancora, i “nostri” Gianna Nannini, Cccp, Edoardo Bennato, Carmen Consoli, Subsonica, Almamegretta, Irene Grandi. In sintesi: il meglio del rock italiano e internazionale.

Il Sanremo Rock Festival debuttò al Palarock in diretta sulla prima rete Rai e nel corso degli anni si spostò in altre sedi sanremesi, come il Teatro del Mare e il Palafiori, e perfino in altre città. Dal 2016 il Festival viene organizzato dalla società Nove Eventi e nel 2018 la Finalissima è definitivamente approdata alla sua sede più naturale, il Teatro Ariston di Sanremo.

Qui giungono ogni anno i migliori rocker da tutte le regioni italiane, selezionati nel corso di 10 mesi attraverso un live tour che tocca i principali live club nazionali.

Anche per questo il Sanremo Rock & Trend Festival si è confermato anno dopo anno come uno dei concorsi musicali più importanti in Italia, seguito con grande attenzione dagli addetti ai lavori (case discografiche, produttori musicali, agenzie di booking, talent scout). La manifestazione rappresenta oggi un grande momento di incontro musicale, di confronto, di sana competizione e soprattutto offre precise indicazioni sul movimento rock italiano, sul suo stato di salute, sulle tendenze, le preferenze, gli stati d’animo.