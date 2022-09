Si guasta una pompa idrica: «Sono tre giorni che l’acqua fuoriesce»

GROSSETO – «Da oramai tre giorni una delle pompe idriche di proprietà di Acquedotto del Fiora situate in località Vallerotana sono interessate da un importante perdita di acqua che ha oramai riempito tutte le fosse circostanti l’impianto».

A denunciarlo è Rifondazione Comunista, circolo di Grosseto.

«Nonostante siano passati diversi giorni e vi siano state richieste di intervento – scrivono in una nota – ad oggi nulla è stato risolto e svariati metri cubi di acqua che saranno poi pagati dagli utenti di Vallerotana continuano nel frattempo a essere dispersi».

«Di cosa hanno bisogno lor signori di Adf quando viene richiesto un intervento in caso di guasto che dovrebbe essere celere e immediato, dovrebbero proprio spiegarlo e da quale pulpito si richiede ai cittadini utenti di prestare attenzione nell’uso dell’acqua se poi gli stessi che lanciano l’appello non intervengono nemmeno sui propri impianti lasciando che per giorni svariati metri cubi di acqua vadano inutilmente dispersi».

«Una maggiore attenzione verso le proprie strutture e impianti di certo non guasterebbe; auspichiamo che il tutto sia risolto nel più breve tempo possibile e cosa di buon senso gli utenti interessati godano di una riduzione sulla prossima bolletta».