Poggibonsi più concreto, debutto stagionale amaro per il Grosseto calcio

GROSSETO – E’ amaro il ritorno in serie D del Grosseto, superato fuori casa 3-0 da un Poggibonsi più concreto al termine di una prestazione fatta di tanto impegno e qualche buona occasione non concretizzata. A inizio gara un paio di iniziative di Scaffidi, fuori bersaglio o neutralizzate. Tutto perfetto per Riccobono invece che al 18′ firma l’1-0 per i suoi con una punizione dalla distanza.

Dopo uno scambio con Regoli, Riccobono ancora pericoloso al 29′, ma Lazzari smorza. Un minuto dopo unionisti vicini al pareggio con Tripicchio servito da Scaffidi, ma il suo tiro centra Papini.

Giallorossi ancora avanti con un Riccobono instancabile: suo un assist a Regoli ma Crivellaro rimedia intercettandone il tiro. A lato di poco un diagonale di Regoli. Al 39′ maremmani ancora a bocca asciutta con Tripicchio, che calcia di potenza da distanza ravvicinata, senza però sorprendere Pacini.

Nella ripresa raddoppio dei locali con Riccobono, stavolta su penalty per atterramento di Regoli da parte di Ciolli. Appena cinque giri di lancette e al 17′ arriva anche l’acuto di Regoli, che recupera un pallone e fa partire un tiro che scheggia la traversa ed entra in rete. Ancora chance per il Poggibonsi con il neo entrato Motti e poi Rocchetti. Di nuovo Motti al 38′ fa partire un tiro di sinistro che viene deviato sul palo. Niente di rilevante fino al triplice fischio.

“Se non si trasformano le palle gol, non si va – ha commentato l’allenatore biancorosso Silva – Ero fiducioso sul gruppo squadra, poi abbiamo preso gol su punizione e rigore, il calcio non andrebbe fatto con giocatori arrivati da pochi giorni. Ma ho molta fiducia e ho visto cose positive”.

POGGIBONSI: Pacini, Rocchetti, Tognetti, Mazzolli (31’st Muscas), Gistri, Borri (20’t De Santis), Barbera, Camilli, Bellini (10’st Motti), Regoli, Riccobono (41’st Chiti). A disposizione: Bruni, Morosi, Di Paola, Guidarelli. All. Calderini.

GROSSETO: Lazzari, Crivellaro, Luzzetti (45’st Cauterucci), Cipolletta (21’st Rotondo), Ciolli (23’st Tiberi), Bruno, Battistoni, Martino, Scaffidi (31’st Cesaroni), Bramati (31’st Carannante), Tripicchio. A disposizione: Di Bonito, Fabri, Scognamiglio, Veronesi. All. Silva.

ARBITRO: Poli di Verona; assistenti Roncari di Vicenza e Storgato di Castelfranco Veneto

RETI: 18′ e 12′ st (rig.) Riccobono, 17′ st Regoli.

NOTE: ammoniti Cipolletta, Rocchetti, Ciolli, Luzzetti. Recuperi: 0+4.