Modena battuto, Big Mat Bsc Grosseto più vicino alla finale

GROSSETO – Vittoria per 8-3 del Big Mat Bsc Grosseto contro il Modena nel primo turno dei quarti di finale di Coppa Italia. Un match, disputato allo stadio Torri, che ha visto i biancorossi passare in vantaggio al terzo inning con Piccini. Nella quarta ripresa il raddoppio è arrivato con Pasquini Sweed, anche se la formazione di casa è riuscita immediatamente a dimezzare lo svantaggio. Nel quinto tempo, però, i ragazzi del Big Mat Bsc hanno dilagato, portandosi sul 6-2 grazie a Piccini, Leonora, Diaz e Scull. Nella sesta ripresa il team modenese ha timidamente reagito, accorciando di un punto le distanze, ma nell’ultimo inning, grazie alle case basi conquistate da Leonora e Scull, la gara si è chiusa sul definitivo 8-3. Oggi pomeriggio, domenica 4 settembre, alle ore 15.30, i biancorossi se la vedranno con il Farma Crocetta per il passaggio del turno dei quarti di finale di Coppa Italia (foto Bettazzi).

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 001 140 002;

Comcor-Champion Modena: 000 111 000.

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 3 (4/5), Diaz 5 (0/5), Leonora 8 (2/4), Scull 7 (1/4), Pasquini Sweed 9 (2/5), Cappuccini DH (1/4), Milli 2 (1/4, Pancellini Mattia 0/0), Piccinelli 4 (0/5), Tiberi 6 (1/4);

Comcor-Champion Modena: Infante Luti 5 (0/3), Tamburrini 7 (0/4), Martone 6 (0/3), Pompilio 3 (0/4), Russo 9 (2/3), Campazzi 8 (0/3), Ventura Rodriguez 4 (1/3), Scerrato 2 (0/1, Fazio Baffo 0/2), Corrado DH (0/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (W, 5.1 RL, 1 V, 2 P, 4 BB, 5 K), Artitzu (3.2 RL, 2 V, 4 K);

Comcor-Champion Modena: Soto Lopez (L, 6.1 RL, 8 V, 3 P, 2 BB, 4 K), Infante Carreno (2.0 RL, 4 V, 2 P, 1 BB, 2 K), Anitohin (0.2 RL, 1 BB, 1 K)

Arbitro capo: Franco Pegoraro

Arbitro 1B: Lorenzo Santarini