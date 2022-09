Flores Mateo show, il Big Mat Bsc abbatte il Farma Crocetta e vola in semifinale di coppa

GROSSETO – Il Big Mat Bsc Grosseto, a forte trazione Kendry Flores che ha messo a segno ben 16 strike out, ha battuto per 3-0 il Farma Crocetta, volando così in semifinale di Coppa Italia. Il team grossetano è partito subito forte con Piccini che, dopo aver rubato d’astuzia e con un pizzico di fortuna le prime tre basi, ha conquistato casa base con l’assistenza di Leonora in battuta. Il primo inning, infatti, si chiude sull’1-0 per i biancorossi. Nella quarta e quinta ripresa i grossetani allungano il vantaggio con Leonora e con il solito Piccini, portandosi sul definitivo 3-0. I biancorossi chiudono così il week-end di baseball bolognese con due vittorie pesanti, aggiudicandosi il passaggio del turno (foto Bettazzi).

Successione punti

Farma Crocetta: 000 000 000

Big Mat Bsc Grosseto: 100 110 00X

Battitori

Farma Crocetta: Delmonte 8 (1/4), Segreto 2 (0/4), Alfinito Montecchi 6 (0/3), Gradali 3 (0/3), Dentoni 9 (0/3), Scala 7 (0/3), Covati 5 (0/2), Marchesi Francesco DH (0/3), Marchesi Daniele 4 (0/2, Silvestri 0/1);

Big Mat Bsc Grosseto: Piccini 3 (1/5), Diaz 5 (1/5), Leonora 8 (1/5), Scull 7 (0/4), Pancellini Mattia 2 (1/4), Pasquini Sweed 9 (2/4), Cappuccini DH (0/3), Piccinelli 4 (1/4), Tiberi 6 (1/3).

Lanciatori

Farma Crocetta: Guerra Ceballos (L, 5.1 RL, 6 V, 1 P, 1 BB, 7 K), Bassi (1.2 RL, 1 V, 1 K), Dallatana (1.0 RL, 1 P, 1 BB, 1K);

Big Mat Bsc Grosseto: Flores Mateo (W, 9.0 RL, 1 V, 1 BB, 16 K).

Arbitro capo: Lorenzo Santarini

Arbitro 1B: Alberto Galazzetti Muscinelli