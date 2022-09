Campionato, buona la prima del Follonica Gavorrano col successo sull’Altopascio

BAGNO DI GAVORRANO – Vittoria casalinga all’esordio di campionato per il Follonica Gavorrano, che si impone sul Tau Altopascio per 3-1. Al 6’ la prima azione pericolosa è in area ospite: è uno schema su calcio piazzato, ma la difesa del Tau Altopascio libera dopo il cross di Lo Russo. Un minuto più tardi ci prova invece il Tau da lontano con Pratesi, attento Ombra in tuffo. Capovolgimento di fronte, dalla parte opposta Marcheggiani prova la conclusione in acrobazia ma viene contrastato durante il tentativo di rovesciata.

Biancorossoblù ancora in avanti alla ricerca del gol: al 10’ ci prova anche Barlettani con un sinistro preciso dal limite, il suo tiro viene deviato in corner.

Pericoloso anche Lo Russo: al 12′ il suo destro viene deviato dal portiere ancora in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner calciato da Khribech arriva il colpo di testa di Dierna che si spegne alto sopra la traversa. Serie di calci d’angolo si concludono con il colpo di testa di Ampollini che termina fuori.

Al 23’ l’arbitro fischia un calcio di rigore per il fallo di mano di Cortano dentro l’area di rigore. Dal dischetto si presenta Marcheggiani, che spiazza il portiere e realizza il gol del vantaggio biancorossoblù.

I ragazzi di Bonura continuano a macinare gioco e al 27’ arriva il raddoppio. Origlio serve Khribech in profondità: il numero 10 controlla e calcia di destro battendo Carcani.

Al 34’ ci prova da lontano anche Lo Russo, servito da Barlettani con un bel cambio di cambio. Il tiro del numero 11 termina però alto. Due minuti e altra bella azione della premiata ditta Lo Russo-Marcheggiani. Accorre poi Origlio che tira da fuori, ma la palla viene deviata in angolo. Lo Russo in evidenza anche con un tiro da lontano deviato in angolo.

Inizio ripresa e ancora Lo Russo ci prova direttamente su calcio di punizione, con la palla arriva tra le braccia di Carcani, e poi insiste sulla sinistra, mettendo la palla in mezzo per l’accorrente Khribech che realizza la sua personale doppietta e il gol del 3-0 per i suoi

Al 68’ ancora un tiro da fuori di Lo Russo, palla deviata in angolo. Lo Russo ci prova anche due minuti più tardi, fermato ancora dal portiere ospite.

All’82’ l’arbitro concede un penalty anche al Tau Altopascio, a causa di un fallo in area di Ampollini su Carcani. Dal dischetto si presenta Brega, che realizza il gol del 3-1. Tre giri id lancette e Lepri serve Lo Russo in profondità, ma la sua conclusione si spegne a lato. Niente da fare per Lo Russo anche due minuti più tardi: servito da Polo, il numero 11 viene fermato ancora dal portiere ospite in calcio d’angolo.

Allo scadere l’arbitro estrae anche un cartellino rosso per Origlio. Termina così con il punteggio di 3-1 una bella partita da parte dei biancorossoblù, che hanno messo in campo una prestazione maiuscola sul rinnovato terreno di gioco del Malservisi-Matteini.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Fremura, Dierna, Del Rosso (71’ Lepri), Origlio, Khribech (65’ Mugelli), Lo Russo, Macchi (67’ Battistelli), Barlettani (74’ Giunta), Ampollini, Marcheggiani (79’ Polo). A disposizione: Turini, Menghi, Diana, Discepolo. All. Bonura.

TAU ALTOPASCIO: Carcani N., Borgia (90’ Fasciana), Quilici (78’ Innocenti), Meucci, Vannucci, Cortano, Antoni, Pratesi (52’ Carcani T.), Cargiolli (52’ Cesaretti), Brega, Aliboni (65’ Becucci). A disposizione: Di Biagio, Menconi, Vellutini, Cinelli. All. Cristiani.

ARBITRO: Mirri di Savona; assistenti Cusumano di Collegno e El Hamdaoui di Novi Ligure.

RETI: 23’ (rig.) Marcheggiani, 27’ e 55′ Khribech, 82′ Brega.

NOTE: ammoniti Borgia, Cortano, Khribech, Ampollini. Espulso Origlio. Recuperi 2+4.