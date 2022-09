Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 3 settembre 2022" su Spreaker.



FIRENZE - Le condizioni di instabilità hanno portato la Sala operativa della protezione civile a prolungare il codice giallo per piogge e temporali in Arcipelago e litorale centro meridionale anche per la giornata di domani, domenica 4 settembre.

Oggi, sabato, sono possibili temporali, più probabili e frequenti sull'Arcipelago e sulle zone occidentali dove potranno risultare anche localmente forti specie sul litorale centro meridionale, in Arcipelago e Maremma. Potranno essere accompagnati da forti colpi di vento e grandinate.

Domani, domenica 4, ancora possibili forti temporali in Arcipelago e sulla Maremma con forti raffiche di vento e grandinate. Nel pomeriggio i temporali potranno spostarsi sulle zone interne.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.