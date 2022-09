Medico di famiglia cessa l’attività: ecco come scegliere il nuovo dottore

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 3 settembre 2022" su Spreaker.



FOLLONICA - Il giorno 11 settembre, il dottor Giacomo Marri conclude il suo incarico presso il territorio delle Colline Metallifere in particolare nel comune di Follonica; gli assistiti a lui afferenti dovranno fare una nuova scelta del medico consultando l'elenco del medici come sotto indicato.

Dal 12 settembre, entra in servizio la dottoressa Valeria Izzo che garantirà l'attività sia su Follonica che Scarlino; l'opzione su tale medico sarà quindi possibile solo da tale data.

Gli assistiti possono esercitare la nuova scelta consultando l’elenco dei medici e gli orari degli ambulatori a questo link: https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia, con le seguenti modalità:

- Scelta online, se si è in possesso di codice Spid o codice Pin della tessera sanitaria: al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la “Guida al servizio di scelta medico online”)

- https://www.regione.toscana.it/-/toscana-salute

oppure:

- compilando il modulo online presente nella pagina https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra

- per telefono: al numero 0564483777, da lunedì al venerdì, 9-13,30, martedì e giovedì anche14-15.