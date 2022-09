Le NEWS da non perdere in Maremma di questa settimana – ASCOLTA (3 settembre)

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 3 settembre 2022" su Spreaker.

GROSSETO - Ventiseiesima puntata del nuovo podcast de IlGiunco.net dedicato alle notizie: le news da non perdere della settimana in Maremma. Ecco l'edizione di sabato 3 settembre.

Apriamo questa prima edizione di settembre del nostro podcast settimanale parlando di maltempo. Primi forti temporali di fine estate in provincia di Grosseto e primi danni registrati proprio in questi giorni in Maremma. A provocare disagi e difficoltà è stato in particolare il nubifragio che si è abbattuto nella giornata di giovedì scorso sulla città di Grosseto. Diversi i rami che sono caduti sulle strade con rallentamenti al traffico sia nella zona di Barbanella che nel centro storico. Tanti interventi di vigili del fuoco, polizia municipale e uomini della protezione civile. Nel comune di Cinigiano, nella zona di Castiglioncello Bandini, un fulmine che si è abbattuto in una zona boscosa ha provocato un incendio: per spegnerlo è stato necessario l'intervento dei volontari della Vab.

Parliamo di coronavirus. Per i Positivi al Covid la quarantena passa da 7 a 5 giorni per gli asintomatici. In particolare per i casi che sono sempre stati asintomatici, oppure sono stati dapprima sintomatici, ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento. In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14 giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

Si è chiusa il 31 agosto la votazione per il contest BEST in Maremma 2022 che ha assegnato il titolo di migliori nelle quattro categorie presenti: stabilimenti balneari, ristoranti, pizzerie e gelaterie. A trionfare in ben due categoria è stato il bangetto e ristorante Aloha Beach di Follonica che ha conquistato il primo posto sia come stabilimento balneare che come ristorante. Conferme importanti invece nelle altre due categorie: tra le pizzerie i lettori hanno premiato ill per il terzo anno consecutivo La Corte di Pian di Rocca nel comune di Castiglione della Pescaia, mentre come migliore gelateria è stata votata L'Orso bianco sempre a Castiglione della Pescaia.

Un grande successo anche di partecipazione perché sono stati oltre 11mila i voti espressi nelle quattro categorie e per questo ringraziamo i lettori per l'attenzione che dimostrano sempre verso le nostre iniziative.

Parliamo di natura e di bellezza. Il National Geographic promuove Alberese: è tra le spiagge più belle d’Italia. In particolare la spiaggia di Marina di Alberese, uno dei luoghi più conosciuti e frequentati del Parco della Maremma, è stata giudicata dalla prestigiosa società anglosassone la migliore per la sua natura. Un riconoscimento importante che porta alla ribalta internazionale la nostra terra e la sua natura.

Prima di chiudere vi ricordiamo che oggi sulle nostre pagine potete trovare la rubrica TuttoWeekend con tutti gli eventi di questo fine settimana in Maremma e l'appuntamento con TuttoSagre la nostra guida alle sagre in provincia di Grosseto.