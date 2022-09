Italia viva contro Enrico Rossi: «Aveva detto che sarebbe stato al mercato. Noi c’eravamo, lui no»

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 3 settembre 2022" su Spreaker.



CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - "Noi di Italia viva, questa mattina, come ogni sabato, eravamo al mercato di Castiglione della Pescaia. Peccato non essersi potuti confrontare con Rossi, che aveva annunciato la sua presenza. È assente oggi, che siamo in campagna elettorale, così come lo era stato nei suoi anni di presidente di Regione. Figuriamoci dopo, qualora venisse eletto.

Ma non vi preoccupate. Non avverrà perché a vincere il collegio uninominale Grosseto Siena sarà Stefano Scaramelli del Terzo Polo.

Non pervenuto neanche l'altro Rossi, quello di estrema destra. #ItaliaSulSerio".

Così si legge sul post Facebook di Italia viva Grosseto, pubblicato poco fa sul social. Gli esponenti del partito si riferiscono ad Enrico Rossi, candidato del centrosinistra nel collegio uninominale della Camera “Grosseto- Siena”.

"Il riferimento principale - spiegano da Italia viva - è all'account Instagram di Enrico Rossi, in cui annunciava la presenza a Castiglione nella giornata di oggi. Non presente neanche una bandiera del Pd, nonostante abbiano la sede a 200 metri dal mercato settimanale di Castiglione, né un volontari* con volantini".