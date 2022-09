I Nas chiudono ristorante: interviene anche la Asl

GROSSETO – Mancavano i servizi igienici per i clienti, inoltre la titolare non aveva i necessari titoli autorizzativi. Per questo i Nas di Livorno, insieme alla Asl hanno immediatamente chiuso un ristorante di Orbetello, e sospeso l’attività svolta.

I controlli sono stati svolti dal nucleo Carabinieri antisofisticazione e sanità (NAS) di Livorno per verificare le condizioni igienico sanitarie degli esercizi commerciali destinati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Ieri sera il controllo nel locale di Orbetello all’esito del quale la titolare è stata segnalata all’autorità amministrativa e sanitaria, per mancato rispetto di requisiti obbligatori in materia di igiene.

L’attività di ristorazione e somministrazione di alimenti veniva infatti condotta sebbene la titolare non fosse in possesso dei necessari titoli autorizzativi.

Le mancanze riscontrate hanno infine comportato l’attivazione, da parte del NAS, del personale dell’azienda USL competente, con il quale si è proceduto alla immediata chiusura del locale, ed alla conseguente sospensione dell’attività svolta.

Alla titolare sono state anche elevate sanzioni amministrative, nonché notificate una serie di prescrizioni, dal cui adempimento dipende la ripresa dell’attività stessa.