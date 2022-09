SOS ANIMALI – Yago si è perso, aiutiamolo a tornare a casa. Le padrone: «Siamo disperate»

FOLLONICA – “Ieri sera è fuggito il cane di mia madre, aiutateci a ritrovarlo”, questo l’appello di Daiana, che ci racconta l’accaduto.

“Ieri sera a Follonica, in zona Cassarello, è fuggito il cane di mia madre Patrizia. Lo aveva adottato da pochi giorni – ci spiega -. E’ un cane molto remissivo, pauroso, che ha bisogno di molto tempo per trovare equilibrio e fiducia. Nonostante le ricerche, le condivisioni, l’aiuto di volontari, e qualche avvistamento, attualmente Yago non è ancora stato ritrovato”.

“Io e mia madre siamo davvero disperate, aiutateci”.

Se avvistate Yago potete chiamare i numeri sotto indicati:

3474926015 Federica

3395945537 Patrizia