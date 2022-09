Si rompe un tubo dell’acqua, la segnalazione di un lettore: «È l’ennesima volta»

MARINA DI GROSSETO – Rottura di un tubo dell’acqua questa mattina, 2 settembre, all’incrocio tra via di Ponente e via dell’Argentario a Marina di Grosseto.

A segnalarlo un nostro lettore che sottolinea che si tratta di una situazione ricorrente. «Il guasto – spiega – si è verificato proprio a pochi metri da una recente rottura, sempre in via di Ponente».

Cosa ha causato la rottura del tubo non è chiaro: «Forse la causa può essere ricondotta ai lavori di rifacimento del manto stradale che ha visto proprio in quel luogo, non asfaltato, movimenti e sosta di mezzi pesanti e potrebbero aver contribuito al sinistro. Oppure la conduttura è talmente vecchia che pian piano continua inesorabilmente il suo iter di disfacimento».

Il nostro lettore ha subito segnalato il guasto alle autorità competenti: «Con la crisi dovuta alla siccità spero che dalla mia chiamata di stamani (ore 07.30 circa) non passi molto tempo perché si ripari il guasto, comunque tanta acqua che va persa a carico dei contribuenti che ne sosterranno il costo. L’ultima volta, prima dell’intervento, ci sono volute almeno otto ore dalla chiamata».