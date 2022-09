Serie B2, al via la campagna abbonamenti per vedere la Pallavolo Grosseto

GROSSETO – Partita ufficialmente la campagna abbonamenti 2022/23 relativa al Campionato nazionale di Serie B2 del team Luca Consani Pallavolo Grosseto. In questa stagione le partite in casa della regolar season saranno 13 e si disputeranno il sabato al Palazzetto storico Azzurri d’Italia.

Questo il calendario ufficiale:

15/10/2022 ore 21 Luca Consani-OMAC ACTIVE CNC PRATOVECCHIO STIA

29/10/2022 ore 21 Luca Consani-EMMEGEL CALENZANO

12/11/2022 ore 21 Luca Consani-TIMENET EMPOLI PALLAVOLO

26/11/2022 ore 21 Luca Consani-A.S. FOSSATO VOLLEY

10/12/2022 ore 21 Luca Consani-AUTOSTOP TRESTINA CITTA’ DI CASTELLO

14/01/2023 ore 21 Luca Consani-VBC VITERBO

04/02/2023ore 21 Luca Consani-RINASCITA VOLLEY FIRENZE

18/02/2023 ore 21 Luca Consani-MONTESPORT-MONTESPERTOLI (FI)

04/03/2023 ore 21 Luca Consani-ASD IUS PALLAVOLO AREZZO

18/03/2023 ore 21 Luca Consani-CIVITALAD 3EPC CIVITAVECCHIA

01/04/2023 ore 21 Luca Consani-PALLAVOLO MAGIONE

22/04/2023 ore 21 Luca Consani-BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA

29/04/2023 ore 21 Luca Consani-GS PALL.PIANDISCO’ ASD

Gli abbonamenti sono di due tipologie, il Full che prevede l’ingresso a tutte le partite e il Middle che prevede l’ingresso a 6 incontri. Il primo viene venduto ad euro 45,00 e per chi lo sottoscrive la società da in omaggio il pallone ufficiale 2022/23, mentre l’altro viene euro 25,00.

Sarà possibile acquistare gli abbonamenti inviando una e-mail a: info@pallavologrosseto.it oppure chiamando direttamente il 380 79 61 595.

La società ringrazia tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento e quindi sosteranno con la loro presenza il team che di sicuro darà il massimo per portare a casa il miglior risultato.