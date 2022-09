FOLLONICA – Scontro, poco fa, tra uno scooter e un’auto al semaforo dell’incrocio tra via Salceta e viale Europa a Follonica.

Sul posto il 118, che ha trasportato la persona che era in sella dello scooter in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni, fortunatamente, non sembrerebbero gravi.

E’ intervenuta anche la Polizia Municipale per i rilevamenti del caso per stabilire la dinamica dell’incidente.