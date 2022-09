Risparmio energetico: il Comune sostituisce 300 punti luce con i led

CIVITELLA PAGANICO – 300 punti luce verranno sostituiti con nuovi apparecchi a led. Verranno installati anche sistemi di telecontrollo che porteranno a un risparmio energetico pari al consumo medio annuo di 55 appartamenti. È la rivoluzione energetica voluta dal Comune di Civitella Paganico. Cambiamento che arriva a proposito in un momento di caro energetico come questo.

Un completo restyling che coinvolgerà tutto il sistema di illuminazione pubblica del territorio comunale. Verranno riqualificati circa 300 corpi illuminanti con tecnologia a led, che garantiranno un risparmio energetico pari al 38% ovvero circa 150mila Kwh all’anno. Si tratta di un risparmio corrispondente al consumo medio annuo energetico di 55 appartamenti. L’energia elettrica fornita, inoltre, sarà certificata verde al 100%. Oltre alla sostituzione dei punti luce già esistenti si procederà con la riqualificazione e sostituzione di 31 pali di sostegno, 7 quadri e saranno installati 19 sistemi di telecontrollo per una gestione più efficiente dell’illuminazione.

I vantaggi della nuova illuminazione

I corpi illuminanti esistenti saranno ottimizzati con tecnologia led di ultima generazione, opportunamente dimensionati per soddisfare le diverse esigenze illuminotecniche imposte dalle normative vigenti. Saranno inoltre installati 19 sistemi di telecontrollo da quadro per permettere la gestione remotizzata degli impianti e saranno sostituiti e riqualificati oltre 31 pali di sostegno dei corpi illuminanti.

La riqualificazione permetterà ogni anno di risparmiare il 38% di energia, ma le nuove luci non sono positive solo per l’ambiente, ma anche per la sicurezza: la diminuzione delle emissioni non preclude l’efficienza luminosa degli impianti, anzi, la migliora nettamente. Il led permette un miglioramento dell’illuminazione stradale sia in termini di uniformità che di confort visivo, incrementando la percezione dei colori: queste caratteristiche contribuiranno a garantire maggior sicurezza e il corretto livello d’illuminamento, diminuendo l’inquinamento luminoso prodotto.