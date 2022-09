Impianti sportivi scolastici: chi vuole usarli il pomeriggio può fare richiesta

FOLLONICA – Il Comune di Follonica ha recentemente pubblicato sull’Albo pretorio l’avviso per la concessione di tre palestre delle scuole di Follonica, che possono essere date in uso, per singoli eventi o per un periodo prolungato in orario extrascolastico. E’ necessario fare la domanda entro il 15 settembre.

Le palestre disponibili sono le seguenti: palestra scuola media via Gorizia (fascia oraria: dopo le 19.30) – palestra scuola media ex Ilva (fascia oraria: dopo le 16.00) – palestra scuola via Cavour-via Buozzi (fascia oraria: dopo le 16.30).

Per poter utilizzare gli impianti sportivi in orario extrascolastico, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2022 ed il 31 maggio 2023, gli interessati dovranno presentarne richiesta all’Amministrazione Comunale entro il 15 settembre 2022.

Potranno effettuare la richiesta le società e le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e le federazioni sportive nazionali che hanno sede nel Comune di Follonica o in Comuni confinanti.

Nel caso in cui non sia possibile l’utilizzo contemporaneo dello stesso impianto da parte di due soggetti che ne hanno fatto richiesta, verrà data priorità alle associazioni o agli enti affiliati al Coni o ad altri enti di promozione sportiva, alle associazioni o agli enti che hanno svolto nell’anno passato una corretta gestione, senza contestazioni da parte dei dirigenti scolastici e da parte dell’Amministrazione comunale. Tra le associazioni o gli enti saranno preferiti quelli con maggior numero di tesserati.

Gli spazi sportivi richiesti saranno concessi nel rispetto della normativa relativa all’emergenza Covid-19, e secondo le modalità via via definite dalle norme.

I concessionari saranno tenuti a garantire l’igienizzazione degli spazi e fornirne un’opportuna certificazione.

I modelli delle richieste di concessione degli impianti sportivi scolastici comunali, così come l’avviso, si possono scaricare dall’Albo pretorio o si possono richiedere al settore Lavori Pubblici del Comune di Follonica.

Le richieste, compilate in ogni parte, devono essere esclusivamente o inviate con Raccomandata A.R. all’Ufficio Protocollo del Comune Largo F. Cavallotti,1 o trasmesse tramite PEC all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it entro il 15 settembre 2022.