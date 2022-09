Europei Feva, il Circolo Nautico Follonica a testa alta in Repubblica Ceca

FOLLONICA – Bella esperienza per il team agonistico del Club Nautico Follonica ai campionati europei classe RS Feva in Repubblica Ceca, sulle calme acque del lago di Lipno, confrontandosi con i migliori equipaggi del Vecchio Continente con quasi 80 barche alla partenza.

Gli atleti, ancora freschi delle ottime prestazioni ottenute nel mondiale di Weymouth (UK) – che hanno visto i follonichesi portare a casa un bronzo ed un oro nella categoria “Family”-, hanno trovato un meteo ben diverso da quello della cittadina britannica, caratterizzato, stavolta, da vento leggero o addirittura del tutto assente; ben 2 prove non disputate per vento al di sotto del minimo richiesto dal regolamento.

I 5 equipaggi schierati dal CNF hanno comunque ottenuto dei risultati ragguardevoli centrando piazzamenti di tutto rispetto sia nelle singole prove che in classifica assoluta.

Gabriele Gesi e Davide Simoni ottengono un meritatissimo quinto posto assoluto con piazzamenti entro la top 10 (tranne un dodicesimo) e con anche un secondo posto in gara 4 dietro all’imprendibile equipaggio Severi-Collini dello Yacht Club Rimini, vincitori del campionato.

Subito dietro, un altro equipaggio CNF, quello dei gemelli Alberto e Jacopo Bocciardi anche loro con ottime prestazioni, tra cui un terzo posto in gara 1, che gli vale il sesto piazzamento assoluto ed il secondo posto in classifica Family.

Poco più in basso, all’11esimo posto, troviamo l’equipaggio Bicocchi-Scarpellini con un secondo ed un terzo piazzamento.

Il duo Lusini-Parrinelli conquista il 29esimo posto con risultati sempre entro la metà alta della classifica mentre Malinverno e Ontani hanno visto la propria prestazione compromessa da alcuni problemi di salute, e si sono dovuti accontentare di un 64esimo posto.

“Nonostante il vento debole e rafficato – ha diramato il gruppo azzurro – ed una brutta forma influenzale gastroenterica che ha colpito non solo gli equipaggi follonichesi ma buona parte del team Italia ed anche alcuni esteri, siamo fieri dei nostri atleti e dei risultati che hanno ottenuto. Non ci rimane che ringraziare il coach Massimo Leporatti ed i nostri sponsor Grimaldi Lines e Calosi Energia ed augurare buon vento al nostro team per il prossimo evento: Campionato Nazionale Doppi a Viareggio”.