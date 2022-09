Caos ztl, prende 17 multe in 21 giorni: ecco cosa sta succedendo

GROSSETO – “Confcommercio Grosseto apre uno sportello per assistere gratuitamente gli associati che in questi giorni stanno ricevendo sanzioni amministrative per violazione della Ztl nel centro città in conseguenza del mancato rinnovo dei vecchi permessi originariamente rilasciati negli anni 2015 e 2016 e la cui scadenza naturale avrebbe dovuto realizzarsi negli anni della pandemia (2020 e 2021) e che per tale ragione, in forza di disposizione di legge, erano stati tacitamente e automaticamente rinnovati”, informa l’associazione.

“Le proroghe concesse hanno cessato i loro effetti il 29 giugno scorso – spiegano da Confcommercio -, sicché i vecchi permessi EZTL (enti), CSZTL (carico e scarico), carico e scarico speciale, PIZTL (pronto intervento), tutti i permessi collegati a SZTL (assistenza e medici) e i taxi (oltre ai contrassegni parcheggio disabili e le autorizzazioni GZTL e RDZTL) andavano rinnovati entro quella data”.

“Le tacite proroghe che si sono succedute negli anni e nelle ultime settimane hanno tuttavia tratto in inganno molti commercianti che in attesa di una specifica comunicazione di scadenza da parte di qualche autorità preposta hanno dato per scontato che i contrassegni fossero ancora validi. Sicché dallo scorso primo luglio le telecamere del centro storico hanno iniziato a fotografare e a sanzionare tutti i veicoli non in regola con il rinnovo”.

“Ci sono aziende, da sempre attive nel centro storico cittadino, che si sono ritrovate anche 17 sanzioni nel volgere di appena 21 giorni (dal 9 agosto, data della prima notifica relativa a violazione del 1 luglio, al 30 agosto)”.

“È bene evidenziare con assoluta chiarezza – afferma Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto – che la pressoché totalità dei mancati rinnovi da parte dei commercianti è avvenuta in buona fede sulla scorta degli automatismi verificatisi negli anni 2020 e 2021 e che – appunto, in buona fede – si intendevano implicitamente validi anche per il 2022. E’ vero che la legge non ammette ignoranza, tuttavia non sono mai troppe le iniziative che agevolano la conoscenza di norme e regolamenti da parte dell’utenza finale, siano essi commercianti, professionisti o semplici cittadini”.

“Confcommercio Grosseto è impegnata ad approfondire la materia per aiutare tutti i soggetti interessati e assisterli nel percorso del ricorso al Giudice di Pace, unico possibile per tentare l’annullamento o la significativa riduzione delle sanzioni emesse. L’associazione invita tutti i titolari di permessi per Ztl in scadenza a rivolgersi al Comando della polizia municipale per provvedere immediatamente al rinnovo e dunque bloccare l’emissione di nuove sanzioni. Inoltre è stato attivato uno specifico sportello al quale gli associati si potranno rivolgere gratuitamente per presentare ricorso al Giudice di Pace per le multe già emesse”.

Gli interessati potranno scrivere a assistenza@confcommerciogrosseto.it.

Lo sportello anti-multe è a disposizione anche dei commercianti che non sono ancora associati e che potranno avvalersi del servizio previa sottoscrizione della tessera.