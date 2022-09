Temporali sulla Maremma: nubifragio su Grosseto

GROSSETO – Temporali in provincia di Grosseto, questo pomeriggio. Così come era stato annunciato dalle previsioni meteo e dall’allerta lanciata dalla Regione per la giornata di oggi, l’ondata di maltempo che da qualche ora sta interessando la Toscana e che fin da stamattina aveva portato piogge anche in Maremma, questo pomeriggio ha favorito l’arrivo di temporali anche in città, dove proprio in questi minuti di sta abbattendo un nubifragio.

Per il momento si sono verificati alcuni black out isolati in zona della città.

