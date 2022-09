ORBETELLO – Acquedotto del Fiora comunica che martedì 6 settembre è stato programmato un intervento per il potenziamento di un nuovo allaccio nel Comune di Orbetello.

L’intervento avrà inizio alle ore 8,30 e terminerà alle ore 14,00 determinando un’interruzione del flusso idrico in via Franceschelli, via Napoli e via Pantini.

Per qualsiasi informazione sull’andamento dei lavori è possibile contattare il Numero Verde di ADF 800.35.69.35 da telefono fisso o mobile.