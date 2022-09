Sei nuove aule per le superiori di Follonica: saranno pronte prima dell’inizio dell’anno scolastico

FOLLONICA – Sono stati affidati in questi giorni dalla Provincia di Grosseto i lavori di adeguamento funzionale degli spazi didattici in tre scuole superiori di Follonica.

Gli edifici interessati fanno parte del plesso Isis e sono il Liceo scientifico e l’Istituto tecnico commerciale in via De Gasperi, il Liceo linguistico in via Nenni.

Allo scientifico saranno ricavate tre nuove aule trasformando la sala insegnanti in aula didattica al piano terra e riorganizzando gli spazi al primo piano. Al Commerciale saranno ricavate due nuove aule, di cui una al piano terra e una al primo piano; al linguistico la sala docenti sarà trasformata in aula didattica.

L’intervento di manutenzione straordinaria deriva dalla richiesta avanzata da parte dell’Isis di Follonica all’Ufficio tecnico della Provincia lo scorso 4 aprile. I lavori termineranno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

“L’edilizia scolastica è uno dei pilastri della Provincia dei Comuni – afferma il presidente Francesco Limatola – nel bilancio di previsione accanto agli 8 grandi progetti per la riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole della provincia, abbiamo inserito diversi interventi di manutenzione, che sono determinanti per migliorare gli ambienti interni, a beneficio degli studenti e di tutte le figure professionali che lavorano nelle nostre scuole”.