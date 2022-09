Renato Vanni è il nuovo direttore dell’Istituto Falusi

MASSA MARITTIMA – Dall’1 settembre ha preso servizio all’istituto Falusi il nuovo direttore Renato Vanni.

Massetano, classe 1972, persona di comprovata esperienza, dal 2017 ricopre anche l’incarico di presidente del cda della Massa Marittima Multiservizi srl.

Renato Vanni ha studiato economia a Pisa, ha un master in Economia dello Sviluppo rurale conseguito all’Università di Siena e ha seguito un corso di formazione in controllo di gestione delle piccole e medie aziende presso l’Università Bocconi di Milano. Lavora come responsabile della gestione Finanza e Tesoreria presso i Consorzi Agrari d’Italia a Roma, precedentemente è stato responsabile finanziario e contenzioso presso il Consorzio Agrario del Tirreno e responsabile del controllo di gestione presso il Consorzio Agrario della Maremma Toscana.

Il direttore del Falusi è stato individuato con procedura ad evidenza pubblica e avrà un incarico a tempo determinato con contratto della Dirigenza delle Funzioni Locali.

A seguito del nuovo impegno, Renato Vanni ha manifestato la volontà di rimettere nelle mani del socio unico il mandato di presidente della Multiservizi, partecipata al 100% del Comune di Massa Marittima.

Il sindaco Marcello Giuntini ha risposto che non sono emerse cause di incompatibilità o ostative al perseguimento dei due ruoli e ha comunicato, pertanto, a Vanni che può continuare a svolgerli entrambi, in quanto ad oggi non sono stati rilevati motivi di conflitto di interesse.

“Visto l’importante momento che sta attraversando la società partecipata del Comune – spiega il sindaco Marcello Giuntini – con la procedura in atto per l’acquisizione della nuova sede della Farmacia comunale, riteniamo fondamentale che Vanni rimanga anche a capo del Cda della Multiservizi almeno in questa fase, non avendo rilevato alcun conflitto di interesse tra i due ruoli. Il Comune si riserva comunque la possibilità di posticipare ad un secondo momento la sostituzione ai vertici della Multiservizi. Vanni ha seguito tutto il percorso per la realizzazione della nuova farmacia ed è la figura di riferimento per portarlo a compimento nel migliore dei modi. Colgo l’occasione per augurare nuovamente buon lavoro a Renato Vanni, con la certezza che saprà dare un importante contributo anche nella gestione del Falusi, mettendo a frutto le competenze e le esperienze maturate sino ad oggi, in anni di lavoro.”

Il cda del Falusi si unisce al sindaco nell’augurare buon lavoro al neo direttore.