Due centrali per il Grifone, in arrivo i giovani Carannante e Cipolletta

GROSSETO – Continua con due acquisti la campagna di rafforzamento dell’Us Grosseto. Il neo direttore sportivo Michele Ciccone porta in biancorosso due giocatori di spessore per mister Massimo Silva, a cominciare dal centrale Gabriele Carannante, classe 1999, con trascorsi nelle giovanili nella Peutolana, Alto Vicentino, Vibonese, Cerignola, Parma Under 19, Monopoli, Pianese, Legnago, Turris e Casertana.

L’altro arrivo è quello del difensore centrale classe 1996 Ciro Cipolletta, che ha militato nel San Severo, Gravina, Recanatese, Fidelis Andria, Foggia, Arezzo, Savoia, Sambenedettese e Ligorna.