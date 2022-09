GROSSETO – Un ramo enorme è caduto all’inizio di Corso Craducci, a Grosseto. I Vigili del fuoco stanno intervenendo in questo momento per tagliare il grosso ramo e mettere in sicurezza la zona del centro storico.

Tra le probabili cause, viste le dimensioni del ramo spezzato, potrebbe essersi un fulmine che avrebbe colpito il tronco della pianta che si trova accanto allo chalet.

Fortunatamente non ci sono state persone ferite.

Anche in via Sauro, questo pomeriggio, un grosso ramo è caduto sulle auto in sosta dopo il violento acquazzone che si è abbattuto sulla città. Decine le chiamate giunte in pochi minuti al comando della Polizia municipale.

Sul posto anche gli operai del Comune per rimuovere la pianta e la Polizia municipale per transennare l’area.