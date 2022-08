Palio della granocchia: la Lav: «Annullato», la sindaca: «Si farà, anche se con altre regole»

PAGANICO – Il palio della granocchia si farà, anche se con altre regole. A dirlo la sindaca di Civitella Paganico, Alessandra Biondi, che smentisce così quanto comunicato dalla Lav in una propria nota.

La nota della Lav, a nome di Valentina Faraone, affermava infatti che il palio del 4 settembre non si sarebbe tenuto. «La ASL, anche a seguito di diffide da parte di Enpa e Lav, ha infatti espresso il suo parere negativo allo svolgimento della manifestazione, obbligando la sindaca di Civitella Paganico, Alessandra Biondi a sospenderla».

«Il Palio della Granocchia – dichiara Lav – consiste in una gara dove i concorrenti spingono a mano una carriola su cui sono poste alcune rane, allo scopo di raggiungere il traguardo, distante circa 300 metri dal punto di partenza. Durante il percorso, ogniqualvolta gli animali, spaventati dalla situazione, tentino di saltare per fuggire dalla carriola, è previsto che i concorrenti li raccolgano e li ripongano sulla stessa. Appare scontato il pericolo e lo stress per gli animali, come è ben visibile anche nei video reperibili in rete, che non appena saltano via dalle carriole in corsa terrorizzati, vengono nuovamente afferrati e posti sulle stesse per riprendere la gara. Tale trattamento può di per sé configurare il reato di maltrattamento di animali».

A queste dichiarazioni ribatte però il sindaco Alessandra Biondi: «Non capisco con quale diritto la Lav mandi una mail per dire che il palio è annullato. Non p vero, il palio si farà, anche se senza rane. C’è stato un parere negativo della Asl sull’utilizzo delle rane vive, e quindi per quest’anno la corsa verrà modificata, ma il palio si farà e il programma resta lo stesso. Questo tipo di comunicazione rischia di danneggiare seriamente la festa».

La pro loco in queste ore sta lavorando proprio per modificare il regolamento e garantire lo svolgimento della festa.