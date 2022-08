Marco Simiani e Laura Boldrini incontrano il terzo settore «Servono più risorse»

GROSSETO – Associazioni e mondo del volontariato. Tour in Maremma dei candidati Pd Marco Simiani e Laura Boldrini che questa mattina hanno incontrato il “terzo settore”.

«Una realtà che su questo territorio è importante – afferma Laura Boldrini – e che si fa carico di tante problematiche, di quelle persone che da sole non ce la farebbero. Porteremo avanti le richieste che ci hanno fatto. Abbiamo incontrato anche i centri antiviolenza: ho conosciuto donne valenti, che si fanno in mille per aiutare altre donne che sono vittime della violenza domestica, e anche loro avrebbero bisogno di più ascolto e risorse sufficienti per mandare avanti i centri. Per me è un imperativo categorico, etico prima ancora che politico, dare ascolto a queste realtà ed esserne portavoce».

Poi Boldrini e Simiani hanno parlato delle tante famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese a causa del caro energia: «Questo è il problema numero uno per l’Italia e per l’Europa. Va scorporato il costo del gas da quello dell’energia pulita ed è essenziale per contenere il rialzo del prezzo dell’energia. Vogliamo che Governo intervenga subito».

«Il Pd ha presentato un pacchetto di sue misure – prosegue Boldrini -. Dobbiamo capire come coprire le risorse necessarie per mitigare il peso delle bollette ma io credo che le troveremo perché è prioritario per italiani e imprese».

«Girando per il territorio mi sono reso conto che aldilà dei temi nazionali la gente ha bisogno di concretezza – afferma Marco Simiani – e soprattutto le persone hanno bisogno di rassicurazione in un momento difficile non solo dal punto di vista del rincaro dell’energia ma anche per quanto riguarda i servizi pubblici locali la sanità… temi concreti, specie in un territorio vasto che ha bisogno di ridurre le distanze».

Se la mattina l’incontro è stato con il terzo settore, in serata invece appuntamento organizzato dai circoli Pd in piazza Dante per parlare dei diritti delle donne e dell’Italia del futuro.