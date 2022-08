Maltempo, codice giallo sulla costa per temporali forti 

GROSSETO – Una perturbazione in transito porterà condizioni di instabilità destinate a causare rovesci o temporali sparsi che potranno essere particolarmente forti lungo tutta la costa e sulle isole.

Per questo la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 31 agosto, alle 13 di giovedì 1 settembre.

Nella notte e nella mattinata di giovedì, nelle zone interessate, saranno possibili condizioni anche abbondanti accumuli, violenti colpi di venti o grandinate.

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi gironi della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo