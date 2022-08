Guidano drogati e ubriachi: sei persone multate, quattro patenti ritirate, un’auto sequestrata

FOLLONICA – Quattro persone multate per guida in stato di ebrezza, e due per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Quattro patenti ritirate, un’auto sequestrata e 55 punti decurtati.

80 le persone identificate e controllati 50 veicoli, conducenti sottoposti sia al test per l’assunzione di droghe che di alcool.

Nella notte del 28 agosto, la Polizia di stato ha svolto un’attività operativa nella città di Follonica diretta al controllo dei conducenti e, quindi, alla prevenzione degli incidenti dovuti a condotte di guida distratte, nonché all’uso di stupefacenti e abuso di sostanze alcoliche.

Il servizio è stato svolto impiegando cinque pattuglie, anche con l’ausilio di personale del distaccamento Polizia stradale di Venturina, supportate da un Ufficio Mobile per l’effettuazione di drug-test, ossia tamponi per la raccolta della saliva degli automobilisti sospettati di essersi messi al volante dopo l’assunzione di droghe.