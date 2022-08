Danni da sbalzo di tensione, il fornitore di energia elettrica deve risarcire mille euro

GROSSETO – Un danno da errata fornitura di corrente che ha danneggiato un’apparecchiatura. Da qui è partita la richiesta di danni da parte di Confconsumatori.

«Vogliamo ricordare la vittoria ottenuta da un associato di Confconsumatori grossetana contro il distributore di energia elettrica per un danno da errata fornitura di corrente che aveva danneggiato un’apparecchiatura. Con la sentenza 585/2022 Giudice di pace di Grosseto ha riconosciuto il doveroso risarcimento all’utente, statuendo e ribadendo sacrosanti principi: nel caso di sbalzi di tensione elettrica o mancanza di fase è il distributore a dover fornire la prova della sua esenzione di responsabilità»

«Il gestore non può esimersi dalla propria responsabilità sollevando generici rilievi sullo stato della vegetazione attigua alla linea elettrica poiché avendo servitù di elettrodotto deve intervenire per mantenere ordinariamente e straordinariamente in funzione i cavi elettrici; la responsabilità per sbalzi di tensione ricade esclusivamente sul distributore della corrente elettrica (non sulla società di vendita) come responsabilità extracontrattuale e per danno da cose in custodia». La vicenda, dunque, è finita bene per l’utente