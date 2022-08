GROSSETO – Ancora novità in casa Grosseto, stavolta in entrata. E’ recentissimo il ritorno in biancorosso del grossetano Andrea Ciolli, difensore centrale classe 1989 nonché bandiera del Grosseto per ben sei anni; il giocatore ha firmato in queste ore con la società unionista. Per il neo direttore sportivo Michele Ciccone si tratta della prima operazione di mercato (foto Us Grosseto 1912).