Tutti in bici alla scoperta dei sapori della Maremma: arriva il primo “Bio bike tour”

GAVORRANO – Il 9 ottobre 2022 si svolgerà in Maremma, nella zona agricolo rurale di Castel di Pietra e Casteani, il primo BioBike Tour, un raduno di mountain bike che nasce dalla collaborazione tra l’Asd Amici 2 ruote Gavorrano e il neo nato Bio distretto Colline della Pia con lo scopo di far conoscere e valorizzare il territorio interno facente parte dei tre comuni di Gavorrano, Massa Marittima e Roccastrada.

Il progetto viene realizzato grazie alla presenza e la collaborazione di aziende agricole e turistiche, custodi di luoghi e prodotti biologici di eccellenza, invitando tutti a fare una lettura diversa del mondo agricolo rurale e dell’accoglienza turistica.

«L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è quello di vivere, gustare, “pedalare” un territorio e conoscerlo attraverso le sue unicità, gli angolo nascosti, le tradizioni e le eccellenze storico culturali ed enogastronomiche che lo caratterizzano».

«Con un percorso ad anello su strade bianche e sentieri tra casali e borghi nella campagna e nella fitta macchia mediterranea, attraverseremo le aree rurali comprese tra Castel di Pietra, Casteani, Tatti, Borgo di Perolla, incontrando e conoscendo tramite brevi soste alcuni luoghi storici; come la Diga dei Muracci, il Convento di Monte Pozzali e dieci delle quattordici aziende facenti parti del Bio Distretto dove saranno proposte degustazioni epresentazioni dei prodotti biologici.

Ecco il programma

– Ritrovo ore 8:00 presso centro sociale di Casteani

– Partenza ore 8:30 circa direzione Diga dei Muracci e a seguire le prime sei tappe nelle aziende del Bio Distretto Colline della Pia

– Sosta per il pranzo ore 13:00 circa presso la tenuta “Il Sassone”

– Partenza dopo il pranzo verso le ultime quattro tappe nelle aziende Bio: attraverso le strade poderali ,vicinali ed i guadi sul fiume Carsia e Bruna

– Arrivo previsto ore 18:00 circa presso il centro sociale di Casteani

Caratteristiche tecniche tracciato classificazione: escursione Cicloturistica

Durata: tutta la Giornata Bici consigliata: Mtb o e-bike

Lunghezza: totale 42 km

Dislivello: 700 mt

Difficoltà: medio facile

Iscrizione Per partecipare al raduno é consigliato prenotarsi entro il 5 ottobre, tramite email, contatto telefonico, mail di conferma sul sito www.amici2ruotegavorrano.it.

Le iscrizioni comunque potranno essere effettuate anche in loco

Costo iscrizione + assicurazione 10 Euro

Costo del pranzo 15 Euro applicato anche ad eventuali accompagnatori

Altre info

Uso del casco obbligatorio. Minorenni solo se accompagnati da un adulto. Staff presente su tutto il percorso. Presenza di un mezzo di trasporto a supporto in caso di problemi fisici o tecnici. Possibilità di noleggio e-bike in loco.