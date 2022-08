Taccuino elettorale: Simiani e Boldrini in piazza, Rossi e Petrucci su Amiata e Colline

GROSSETO – Torna il taccuino elettorale in vista dell’appuntamento con le urne per le elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022 per il rinnovo dei due rami del Parlamento, Camera e Senato. Il taccuino elettorale è uno spazio che il nostro quotidiano dedica al calendario delle iniziative dei candidati e delle liste.

• mercoledì 31 agosto

Partito democratico: Laura Boldrini e Marco Simiani, candidati nel collegio plurinominale della Camera dei deputati nelle province di Grosseto, Livorno, Siena e Arezzo per il Pd saranno in piazza Dante a Grosseto, alla libreria Palomar, per un’iniziativa dal titolo “L’Italia del Futuro: donne e diritti”. L’incontro è organizzato dai circoli cittadini del Pd.

• Giovedì 1 settembre

Centrodestra: Simona Petrucci (Fratelli d’Italia), candidata al Senato per tutto il centrodestra collegio uninominale Grosseto-Siena-Arezzo e Fabrizio Rossi (Fratelli d’Italia), candidato alla Camera per tutto il centrodestra collegio uninominale Grosseto-Siena parteciperanno ad una serie di incontri. Ecco il programma completo:

ore 10:30 Roccalbegna: incontro istituzionale sindaco, e visita azienda caseificio Il Fiorino;

ore 11:45 Semproniano: visita mercato cittadino, incontro istituzionale Sindaco e presidente Pro Loco;

ore 12.30 Semproniano: pranzo tricolore con iscritti e simpatizzanti;

ore 15.00 Sorano: incontro istituzionale con consigliere comunale Roberto Santarelli, con e iscritti e simpatizzanti;

ore 15:30 San Quirico Sorano: incontro con iscritti e simpatizzanti;

ore 16:15 San Giovanni delle Contee incontro con iscritti e simpatizzanti;

ore 17:00 Pitigliano incontro con iscritti e simpatizzanti;

ore 19:30 Manciano: apericena tricolore con iscritti e simpatizzanti;

ore 21:00 Tv9: presenza trasmissione “POLITICHE 2022: La parola ai candidati” (presente Fabrizio Rossi).