La maestra Patrizia va in pensione «I semi che hai piantato sono germogliati»

MONTEROTONDO MARITTIMO – Domani primo settembre va in pensione la “maestra Patrizia”, l’asilo di Monterotondo Marittimo perde la sua colonna portante.

«Una figura, una voce che ha contribuito a presidiare l’asilo di Monterotondo Marittimo forgiandolo nell’apertura e nell’accoglienza familiare, seppur retto da saldi principi pedagogici, tirando giù i preconcetti, aperto alla famiglia e al paese, dove si dispensavano sorrisi e consigli per tutti» affermano le famiglie parlando di Patrizia Colombi.

«E’ difficile pensare di non vederti più lì, voltando lo sguardo al di la del busto di Renato Fucini e non riuscendo più vederti circondata dai tuoi bambini».

«Sei stata in grado di far brillare ciascuna delle piccole stelle affidate a te in questi anni trasformarle in sole caldo, luminoso e raggiante; hai saputo rassicurare anche noi genitori in un momento delicato come quello che segue la nascita dei figli, che segna il primo distacco dai bambini dalla famiglia e crea ansie e timori; sei riuscita a far in modo che ogni bambino e anche ogni genitore si sentisse pienamente accolto, e a suo agio e non ospite della struttura».

«Sei stata un segno inequivocabile del tuo passaggio, qualche seme gettato qua e là, senza essere troppo invadente, da portarsi a casa, e far germogliare» continuano i genitori.

«Ci sentiamo di dire che ci sono maestre che lasciano il segno, che insegnano oltre che con le parole con il loro modo di essere. Oggi ci sentiamo onorati di averti affidato i nostri figli, e ti ringraziamo per la disponibilità, per l’entusiasmo, e la passione che in questi anni ti ha resa speciale ed unica».

«Per i nostri bambini, sarai per sempre “la maestra Patrizia”, e quando ti sentirai chiamare così a distanza di molti anni dentro di te sappiamo che sentirai un sussulto e un po’ di commozione. Ci auguriamo che possa conservare nel tuo cuore le storie, le voci e i volti dei nostri bambini, sperando che tu ti goda appieno la pensione. Da tutti noi genitori di Monterotondo Marittimo, ti vogliamo bene».