Finale col botto per il torneo di Semproniano, il Saturnia prevale sui padroni di casa

SEMPRONIANO – Due finali tiratissime chiudono l’edizione 2022 del torneo di Semproniano, organizzato dalla Uisp Grosseto in collaborazione con la locale società sportiva. Un torneo che ha visto trionfare 3 a 2 il Saturnia contro i padroni di casa a cui non è bastata la doppietta del sempre efficace Bianchi: la classe e l’esperienza di Roberto Morelli, capocannoniere della manifestazione con tantissimi gol a referto, il dinamismo di Paliciuc e il ritorno in campo di Marco Margiacchi hanno regalato ai termali il trofeo principale. Gara molto tattica e di ottimo livello, decisa appunta proprio al fotofinish. Festa anche per il Saturnia “baby” che esce vittorioso 4 a 3 nella finale di consolazione contro lo Sporting Amiata, con la doppietta di Sartucci a guidare i suoi contro una squadra che ha dato del filo da torcere per tutto l’incontro seppur senza cambi.

Torneo di Semproniano, Saturnia campione

FINALE 1°- 2° POSTO

SATURNIA-SEMPRONIANO 3-2

SATURNIA: De Carolis, Bruni, Bartolini, F. Ballerini, Margiacchi (1), Paliciuc (1), Morelli (1). All. F. Borzi, massaggiatore Barzagli.

SEMPRONIANO: Mambrini, Oneto, Pallanti, Papini, Furzi, Giacone, Bianchi (2).

ARBITRO: Fabio Capodimonte.

NOTE: ammonito Giacone.

FINALE 3°- 4° POSTO

SATURNIA JR-SPORTING AMIATA 4-3

SATURNIA JR: M. Bruni, E. Borzi (1), Piccini, P. Saletti (1), G. Saletti, Sartucci (2). All. F. Borzi, massaggiatore Barzagli.

SPORTING AMIATA: Detti, Cinelli, Checchini, Hrytsyurk (1), Kosaka (2).

ARBITRO: Fabio Capodimonte.