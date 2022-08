elezioni2022, i sondaggi: Fratelli d’Italia sempre più su, il Pd al secondo posto arranca

GROSSETO – Fratelli d’Italia sempre più su, il Pd al secondo posto arranca. E’ quanto mostrano gli ultimi sondaggi disponibili.

Per Swg (sondaggio politico per il Tg La7 pubblicato ieri sera e condotto tra il 24 e il 29 agosto) FdI guida la “classifica” con il 24,8% dei consensi, crescendo di un punto percentuale rispetto a tre settimane fa (ultimo dato disponibile) e staccando il Partito democratico di 2,5 punti percentuali. Al contrario, il partito di Enrico Letta in 20 giorni perde un punto percentuale (22,3%).

Come Swg, anche Termometro politico (sondaggio politico per True Data pubblicato il 27 agosto e condotto tra il 24 e il 26 agosto) dà il partito di Giorgia Meloni al primo posto con il 24,7% dei voti (+0,4% rispetto alla settimana precedente), seguito dai dem al 23,3% (+0,2%).

Resta stabile la Lega (data al 12,5% da Swg e al 14,3% da Termometro politico)

Al quarto posto sia Swg che Tp piazzano il Movimento 5 stelle, anche se i due istituti registrano percentuali di consensi con differenze di quasi un punto percentuale (11,6% vs 10,7%), al quinto Forza Italia (7,0% per Swg e 7,2% per Tp), al sesto il Terzo polo (Azione-Italia viva) che Swg dà al 6,8% mentre Termometro politico al 4,8%.

Differenza sostanziale anche per Verdi e Sinistra italiana, che sia Swg che Termometro politico piazzano al settimo posto ma il primo con il 4% dei consensi, il secondo con 2,5%.

TERMOMETRO POLITICO

Fratelli d’Italia 24,7% (+0,4%)

PD 23,3% (-0,2%)

Lega 14,3% (=)

Movimento 5 Stelle 10,7 (-0,4%)

Forza Italia 7,2% (-0,1%)

Azione/Italia Viva (Terzo polo) 4,8% (-0,1%)

Sinistra Italiana/Verdi 2,5% (-0,1%)

Italexit di Paragone 2,5% (+0,1%)

Più Europa 1,9% (=)

Italia Sovrana e Popolare (PC di Rizzo e Ingroia) 1,7% (+0,2%)

Unione Popolare (Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, De Magistris) 1,5% (=)

Noi moderati (Noi per l’Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro, Udc) 1,2% (+0,2)

Alternativa per l’Italia (Popolo della Famiglia e Di Stefano, ex Casapound) 1,0% (=)

Impegno Civico (Di Maio – Tabacci) 0,8% (+0,1)

Altro 1,9%