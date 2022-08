“Sulle vie del Montecucco”: ecco i vini vincitori del 2022

MONTENERO D’ORCIA – “Montenero D’Orcia (Castel del Piano) ha accolto in modo straordinario, nell’intera giornata di domenica 28 agosto, per l’evento “Sulle vie del Montecucco” la presentazione, degustazione e diffusione della conoscenza del pregiato vino Montecucco DOC e DOCG”, scrive, in una nota, l’assessore alla Cultura Renzo Rossi.

“Un Museo della vite e del vino – prosegue -, goiellino inserito nel Sistema Museale Amiatino, pieno di vita e di sapori di qualità, nel quale i giurati di eccellente e qualificato livello individuati per il concorso enologico hanno gustato, valutato e votato con grande competenza e professionalità le batterie dei vini appositamente preparate dalla sapiente esperienza dei tecnici dell’Associazione delle strade del Montecucco e dei sapori dell’Amiata, nel quale hanno lavorati con estrema dovizia i mescitori dei vini la cui attenzione e professionalità è stata fondamentale per la corretta riuscita del concorso. Ma anche i numerosi visitatori e degustatori dei vini risultati vincitori, durante la Masterclass pomeridiana.

Sono stati infatti 20 i produttori e ben 31 i vini che hanno partecipato al concorso enologico e questo dimostra la grande domanda di partecipazione che esiste in questo settore ed in particolare per il Montecucco, vino di assoluto pregio di cui ormai si conoscono le indiscutibili qualità”.

“Un ringraziamento davvero speciale va alla Pro Loco di Montenero che ha provveduto ad organizzare la giornata evento con la partecipazione attiva dei suoi membri peraltro fregiati di qualifiche professionali di Sommelier, nonché per la cena nella meravigliosa terrazza del borgo di Montenero”.

L’amministrazione comunale di Castel del Piano con la Pro Loco di Montenero d’Orcia e la Strada del Vino Montecucco e dei Sapori dell’Amiata hanno così provveduto a premiare poi i vini risultati vincitori per le diverse categorie in concorso così distinti:

Sangiovese Riserva Montecucco Dogc anno 2016 Azienda Colle Massari di Cinigiano con il vino “Poggio Lombrone”.

Rosso Montecucco Doc anno 2019 vincitore Miracielo di Civitella Paganico con il vino “Alfa”

Vermentino Montecucco Doc anno 2020 vincitore Azienda Parmoleto di Castel del Piano con il vino “Carabatto”

Sangiovese Montecucco Docg anno 2018 vincitore Azienda Peteglia di Montenero D’Orcia con il vino “ Peteglia”

“Ringraziamo inoltre per la Masterclass Montecucco e la presentazione della Denominazione il Consorzio Tutela Vini Montecucco cui è seguita la degustazione guidata e gratuita da parte di uno dei degustatori ufficiali dell’Associazione italiana sommelier (delegazione di Grosseto)”, conclude Rossi.