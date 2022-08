Softball e divertimento, chiusa con successo iFood – Big Mat 2022

GROSSETO – Si è conclusa la quinta edizione di “iFood – Big Mat 2022”, il torneo di softball under 18 promosso dal Bsc Grosseto allo stadio Simone Scarpelli. Una tre giorni di sport che ha registrato il successo de La Loggia softball di Torino, capace di avere la meglio in finale contro le Nuove pantere di Lucca. Terzo posto, invece, per la formazione di casa che chiude davanti al Cali Roma. “Siamo davvero orgogliosi – commentano Elga Vannelli e Paolo Verrecchia, manager del Bsc Grosseto di softball – dell’ottima riuscita della manifestazione. L’organizzazione della società è stata impeccabile e lo staff biancorosso ha collaborato per far sì che tutte le squadre fossero sempre a loro agio. Ci teniamo, inoltre, a ringraziare le nostre ragazze che, nonostante la stagione fosse terminata da alcune settimane, si sono fatte trovare pronte e determinate ad esprimere un buon gioco”.

Da sottolineare, oltre alla consegna dei premi come miglior lanciatrice a Valeria Maresca de La Loggia e come miglior battitrice a Giulia Verrecchia del Bsc Grosseto, la consegna del riconoscimento alla carriera per l’arbitro Loretta Mammini. Il torneo, infatti, è stata l’ultima occasione per vederla arbitrare, dopo una carriera di ben 48 anni nei diamanti di gioco del Paese. “Vogliamo infine ringraziare – proseguono Vannelli e Verrecchia – i due main sponsor della manifestazione, ovvero iFood e Big Mat. Grazie anche a loro è stato possibile organizzare un evento che ogni anno incentiva la socialità, promuove il softball e diffonde tanto e sano divertimento”.