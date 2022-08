Lasciano lo zaino con soldi e documenti sul bus. Glielo riporta la Polizia

ORBETELLO – Hanno lasciato lo zaino sul minibus. Dentro avevano tutto: soldi e documenti. Per questo un gruppo di turisti quando ha visto la pattuglia della Polizia stradale di Orbetello, non sapendo a chi rivolgersi, ha chiesto il loro aiuto.

Gli agenti, ieri mattina, stavano pattugliando l’Aurelia quando sono stati fermati da alcuni turisti molto agitati.

Erano da poco scesi dal bus navetta che serve la costa maremmana, dalla zona dei campeggi della Giannella a Orbetello verso i vari approdi, le calette, le spiagge fino all’imbarco ai traghetti diretti verso l’isola del Giglio e si erano accorti di non avere più il loro zaino.

Il primo pensiero è andato a quel Minibus che li aveva accompagnati fino a lì, ma non sapevano proprio come contattare il conducente né quale fosse la società a gestire il servizio.

I poliziotti, per fortuna non impegnati in altri interventi, hanno raggiunto il piccolo pullman a Cala Lunga di Porto Ercole e, ancora custodito nel vano portaoggetti ubicato sopra la testa dei passeggeri, hanno ritrovato lo zaino rosa, con, dentro, tutto il suo contenuto, dai soldi, ai documenti, ai telefoni cellulari.