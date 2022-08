Fumata nera all’esordio in Coppa, Follonica Gavorrano battuto dall’Orvietana

BAGNO DI GAVORRANO – Termina con una sconfitta l’esordio stagionale in Coppa Italia Serie D per il Follonica Gavorrano, superato 2-3 dall’Orvietana. Ombra subito impegnato al 1′ da Nicodemo, con deviazione in calcio d’angolo, e all’8′ sul tiro centrale di Rinaldi.

Al 10′ si rende pericoloso anche il Follonica Gavorrano, ma il sinistro da fuori di Lorusso viene parato. La partita è viva e le due squadre non sembra abbiano intenzione di studiarsi, ma cercano scambi rapidi per arrivare dalle parti del portiere ospite. Al 17′ maremmani in vantaggio: Khribech raccoglie una palla interessante in area e di testa trafigge Rossi, realizzando l’1-0.

Al 34′ ci prova Borgo di testa su corner, ma il suo colpo di testa è debole e Ombra blocca senza problemi.

Bravo ancora Ombra al 36′ a sventare in tuffo un pericoloso tiro da fuori di Proietti. Sulla successiva azione di corner c’è però Jarizi appostato fuori area a raccogliere una palla vagante e scagliare un tiro che si stampa sotto l’incrocio: è 1-1. Al 43′ Nicodemo penetra in area e si scontra con Ombra, l’arbitro concede il calcio di rigore. Dal dischetto Tommasini non sbaglia e firma il 2-1 dell’Orvietana. Prima della fine del tempo c’è ancora spazio per Nicodemo, che tira ma trova ancora pronto Ombra. Finisce così la prima frazione con l’Orvietana in vantaggio, dopo aver ribaltato il momentaneo vantaggio di Khribech.

La ripresa si apre con la sostituzione di Lepri per Polo. Al 54’ è Macchi a impegnare Rossi con un bel destro a giro, il portiere devia in angolo. E sugli sviluppi del corner Diana sfiora la traversa.

Al 59’ arriva il gol del pareggio: è Polo il più lesto di tutti a fiondarsi sulla palla e a trafiggere il portiere da posizione angolata. Bellissima palla di Marcheggiani per Khribech, che supera il portiere in uscita mettendo però la palla sopra la traversa da posizione complicata. E un minuto più tardi, al 65′, è proprio Marcheggiani a impensierire il portiere ospite con un bel tiro.

Al 69’ il neo entrato Di Natale calcia sull’esterno della rete. Ancora Marcheggiani impegna il portiere in tuffo, palla in corner. Altro episodio chiave all’82’ con l’espulsione di Sush per doppia ammonizione, dopo aver preso il pallone con la mano. Orvietana in 10 negli ultimi otto minuti più recupero.

Destro da fuori di Menghi, di poco a lato. Grande intervento di Ombra allo scadere, che neutralizza un pericoloso contropiede di Nicodemo. Nel recupero, Orvietana ancora in vantaggio con Tomassini, per il definitivo 3-2.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Fremura, Origlio, Khribech (77’ Mugelli), Lorusso (85’ Discepolo), Battistelli (50’ Menghi), Macchi, Barlettani, Diana, Marcheggiani, Lepri (45’ Polo). A disposizione: Turini, Vecchi, Del Rosso, Cerrato, Giunta. All. Bonura.

ORVIETANA CALCIO: Rossi, Biancalana, Jarizi (60’ Omohonria), Borgo, Ricci, Sush, Proietti (83’ Guinazu), Rinaldi (60’ Carletti, 89’ Spinelli), Tommasini, Bracaletti (67’ Di Natale), Nicodemo. A disposizione: Bracaj, Lanzi, Guazzaroni, Albani, Spinelli. All. Ciccone.

ARBITRO: Adriamelo di Roma 1. Ass.ti: Calce di Cassino, Elisino di Ostia Lido.

RETI: 17’ Khribech, 36’ Jarizi, 43’ Tommasini, 59’ Polo, 93’ Tomassini.

NOTE: Recuperi: pt 2’, st 4’. Ammoniti Lepri, Omohonria, Discepolo; espulso Sush per doppia ammonizione.