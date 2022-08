Comunità in lutto: muore l’ex sindaco del paese

CAPALBIO – “Tutta l’amministrazione si stringe intorno alla famiglia Franci per la scomparsa del loro caro ed ex sindaco di Capalbio Gastone Franci. Il cordoglio della Giunta Chelini alla moglie Lorena, ai figli Barbara ed Andrea e ai nipoti”, scrive, in una nota, il Comune di Capalbio per la morte dell’ex primo cittadino capalbiese Gastone Franci, in carica dal 1993 al 2004..

“Al Sindaco Emerito di Capalbio (3 marzo 1993 – 12 giugno 2004) grande Amministratore esempio di semplicità, abilità, determinazione e grande umanità”, così inizia il post di cordoglio di Luigi Bellumori per la scomparsa dell’ex sindaco Franci.

“Con te – continua Bellumori, anche lui ex sindaco del Paese – non sono mai servite tante chiacchiere alle quali hai sempre preferito il pensare ed il fare. Grazie Gastone per tutto quello che hai fatto per Capalbio. Sei stato e sarai un grande riferimento. Erano altri tempi e con te la svolta più importante per il nostro amato paese”.

“Condoglianze alla famiglia ed un abbraccio forte alla moglie Lorena ed ai figli Barbara e Andrea. Buon Viaggio Gastone, veglia su di noi. Ciao”, conclude Bellumori.