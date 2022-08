Chef, baristi, camerieri e lavapiatti: le offerte di lavoro del settore turismo in Maremma

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma. Per info: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto – telefono 0564.416375 fax 0564.416375 – mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it – referente Francesca Tommasini. Orario di apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 – mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

1) Albergo a Monte Argentario ricerca con vitto e alloggio per i mesi di settembre e ottobre con esperienza uno chef de rang (cod 15120) e un cameriere di sala (cod 15121)

2) Albergo nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca fino a fine settembre 2 chef de rang con esperienza con vitto a alloggio (cod 15114)

3) Campeggio nella zona di Punta Ala ricerca fino al 13 ottobre con vitto e alloggio o un cuoco/a con esperienza nel settore o un aiuto cuoco con esperienza anche di saper cucinare (cod 15115 o 15116)

4) Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca per il mese di settembre un aiuto cuoco capace di fare alcune preparazioni semplici di pesce e verdure e stare alla friggitrice orario solo a pranzo (cod 15109)

5) Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca fino a fine ottobre senza vitto e alloggio una banconiera market con minima esperienza orario 12.00-20.00 (cod 15113), una barista con minima esperienza orario su turni mattina e pomeriggio (cod 15108) e un cameriere di sala orario solo serale (cod 15107)

6) Ristorante all’isola del Giglio ricerca per tutto il mese di settembre un cameriere di sala anche minima esperienza con vitto e alloggio (cod 15105)

7) Albergo nelle vicinanze di Albinia ricerca con vitto e alloggio per settembre e metà ottobre cameriera ai piani orario 8.00/16.00 e un’addetta ricevimento anche prima esperienza orario su turni (cod 15111 e 15112)

8) Albergo a Punta Ala ricerca con alloggio un addetto portineria con pat b orario 5 giorni a settimana con due di riposo per tutto il mese di settembre (cod 15119)

9) Ristorante a Tirli ricerca dal 30 agosto al 10 ottobre un lavapiatti con esperienza nel settore con vitto e alloggio (cod 15118)

10) Albergo a Marina di Grosseto ricerca per i mesi di settembre e ottobre e anche i week end invernali un cameriere di sala anche minima esperienza orario su turni no alloggio (cod 15117)