Ve lo racconto io Castiglione: quando nonno mi portava a Grosseto al mercato

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Nonno si accordava due o tre giorni prima con i miei genitori quando decideva di portarmi a Grosseto, il giorno del mercato.

Ero eccitato quel giorno perché sapevo che mio nonno mi avrebbe fatto vedere cose che al paese me le sognavo. La mattina era la Rama delle sette, quella piena di studenti che andavano a scuola in città, all’avviamento la maggior parte, e solo pochi alle superiori, che ci portava a Grosseto passando attraverso “Sarrocco”, così diceva nonno.

In piazza delle catene scendevamo e subito cominciava la festa: bar, tabacchi, botteghe di ogni genere, Amleto, il Monami, l’Olmi e tante altre con luci accese e merce esposta sotto i portici.

Dopo il caffè per nonno e il budino di riso per me ci si incamminava verso il luogo dove fattori, contadini, uomini di campagna insomma, si incontravano per contrattare i prezzi delle derrate agricole. Era divertente sentire quel brusio e quel “va bene affare fatto” che, con una vigorosa stretta di mano, concludeva ogni trattativa.

Verso le undici gli affari erano conclusi, e nonno mi ripagava della pazienza acquistando per me qualcosa che in paese non avrei potuto trovare. Si camminava tra i banchi del mercato ed ogni tanto mi chiedeva se avessi visto qualcosa da acquistare.

Poi finalmente individuavo l’oggetto, che poteva essere un coltellino, una roncola, o qualsiasi altra cosa con cui avrei potuto divertirmi in paese, magari vantandomi con gli amici.

Prima di tornare alla fermata della Rama di piazza delle catene era d’obbligo l’acquisto di alcuni pezzi di formaggio. Era in un angolo di piazza del Sale, se non ricordo male, che, in una botteghina buia e profumata di cacio, mio nonno acquistava pezzi di pecorino che poi avrebbe regalato ai due figli.

Il rientro in campagna, in località Pian di Rocca, mio nonno abitava lì, prevedeva una sosta a Castiglioni, al bar Porrini dove gli amici attendevano le novità sulla città.

Poi metteva in moto il Motom, salutava, e riprendeva la via di casa.