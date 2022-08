Grosseto calcio, due reti di Tripicchio nell’allenamento con la Colligiana

GROSSETO – Nuovo allenamento congiunto per il Grosseto, che archivia il faccia a faccia con la Colligiana prevalendo 2-1. Unionisti insidiosi all’8′ con Cesaroni che ci prova da fuori mandando alto sopra la traversa. All’11’ punizione dal limite dell’area di Bramati per Scognamiglio, che prosegue per Scaffidi: la sfera finisce all’esterno della rete. Alta un’inzuccata di Luzzetti, cui seguono due tiri di Tripicchio. Al 26′ Cesaroni con un colpo di testa impegna Chiarugi, che respinge. Al 35′ equilibri spezzati su rigore: su atterramento di Donati i senesi si giovano di una massima punizione che Calamassi trasforma nel vantaggio. Al 39′ Bramati esce per infortunio ed entra Battistoni.

Subito a inizio ripresa Rotondo entra per Scaffidi, Cauterucci per Luzzetti e Plitko per Lazzari. Al 101 Tripicchio ci prova ancora con una punizione dal limite ce passa di poco sopra la traversa. Ancora cambi al quarto d’ora: entra Tiberi, esce Cesaroni. Chance per Iberi a tu per tu con il portiere della Colligiana, che blocca a terra. Al 26′ fallo in area su Rotondo, per un penalty che Tipicchio trasforma nell’1-1. Alla mezz’ora Raddoppio del Grosseto grazie al diagonale imprendibile di Tripicchio. Subito dopo, tentativo di testa di Crivellaro, sull’esterno della rete. Al 37′ da segnalare altri due cambi: Columbu sostituisce Panza e Di Bonito Plitko.

GROSSETO: Lazzari, Crivellaro, Luzzetti, Panza, Scognamiglio, Bruno, Martino, Bramati, Scaffidi, Cesaroni, Tripicchio. A disposizione: Di Bonito, Plitko, Battistoni, Frabotta, Natella, Columbu, Rotondo, Tiberi, Veronesi, Cauterucci, Pierreton, Demitrjs. All. Silva.

COLLIGIANA: Chiarugi, Donati, Logi, Manganelli, De Vitis, Civali, Bartalini, Baccani, Cruz, Calamassi, Cianciolo. A disposizione: Baciottini, Finetti, Sardelli, Mattev, Munno, Mearini, Calosi, Grazioso, Magnai. All. Deri.

RETI: 35′ (rig.) Calamassi, 26′ st (rig.) e 30′ t Tripicchio.