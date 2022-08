Simiani al Giglio: «Caro bollette, è emergenza. Servono soluzioni efficaci e tempestive»

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 27 agosto 2022" su Spreaker.

ISOLA DEL GIGLIO - “L’iniziativa che oggi il Pd ha organizzato all’ Isola del Giglio rientra nel quadro della campagna elettorale appena aperta, ma ha assunto un carattere di urgenza a causa dell’esplosione dei costi delle bollette elettriche che, come tutti sanno, sono emesse da una compagnia privata che eroga energia per la comunità isolana".

A dirlo Marco Simiani (Pd), candidato alla Camera dei Deputati del Collegio Toscana 2, Arezzo, Siena, Grosseto e Livorno.

"Il problema - spiega - è più generale e in queste ore vede tutte le forze politiche e il Governo del Paese alla ricerca di soluzioni tampone per fronteggiare l’emergenza prima di poter tornare alla normalità, cosa non facile e di non breve periodo. Tuttavia al Giglio la questione ha assunto toni allarmanti, senz’altro giustificati dalle difficoltà che le attività produttive e i cittadini sono chiamati a sopportare".

"Al Giglio - prosegue - non funziona ancora il mercato elettrico, perché mancano ancora le normative di riferimento, non è implementata la produzione di energia da fonti rinnovabili nonostante la produzione elettrica sia libera da oltre 20 anni. L’obiettivo di tutti è dunque quello di verificare con le istituzioni locali e le associazioni di categoria lo stato dell’arte per dare certezze oggettive, soprattutto sui costi, all’imprese che sono sull’isola e ai cittadini".

"Questo non significa rassegnarsi- aggiunge Simiani -, o peggio subire: servono soluzioni efficaci e tempestive, per salvare le aziende e non impoverire ulteriormente le famiglie. Il Governo centrale e Terna hanno soluzioni strutturali per l’Isola, ma i tempi potrebbero essere non brevi, e quindi anche al Giglio gli interventi sull’emergenza vanno anticipati e rapportati alla gravità della situazione con azioni organicheimmediate e ben progettate sui bisogni delle imprese locali e di quelle di tutta la popolazione isolana. Il mio impegno per questa situazione è totale”.