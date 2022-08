Paese in lutto, muore storico volontario della Croce rossa: «Fai buon viaggio Calogero»

GAVORRANO – “Oggi è per noi un giorno davvero triste, di quelli che non vorresti arrivasse mai. Ci ha lasciato Calogero, uno dei nostri volontari storici”, inizia così il post di cordoglio del Comitato di Ravi della Croce rossa italiana per la morte di Calogero Prestia, volontario storico della Cri gavorranese.

“Lo salutiamo – proseguono dalla Croce rossa -, cercando in questo momento di restituire alla famiglia tutto l’affetto che lui ha saputo donarci e tutta la passione che ha messo nei suoi tanti anni al servizio degli altri”.

“Noi, oggi, vogliamo immaginarti così, orgoglioso nella tua divisa, pronto a partire per un lunghissimo servizio. Fai buon viaggio Calogero. Ci mancherai. Il tuo Comitato”.

“Mi unisco al cordoglio del comitato della Cri di Ravi e Caldana e della comunità caldanese per esprimere le condoglianze della Giunta Comunale alla famiglia ed all’amico Riccardo”, ha scritto il sindaco di Gavorrano Andrea Biondi.

“È con grande dispiacere che apprendo della morte di Calogero Prestia – ha commentato l’assessore Daniele Tonini -. Un uomo dal cuore grande, sempre pronto ad aiutare gli altri. Sempre presente con la divisa della Croce rossa. Con lui ed altri volontari condividemmo il viaggio a Pievebovigliana nell’ottobre del 2017 per consegnare il trattorino tagliaerba che avevamo acquistato grazie all’iniziativa al teatro delle rocce dopo il terremoto. Che la terra ti sia lieve Calogero. Un abbraccio forte alla famiglia”.