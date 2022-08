Nuovo circolo FdI a Manciano, Pd: «Finito il bluff della lista civica, sono di destra»

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 27 agosto 2022" su Spreaker.



MANCIANO - "Finalmente il bluff della campagna elettorale è stato scoperto: nella lista di Mirco Morini non ci sono liste civiche ma partiti della destra".

Lo dice Alessandro Giomarelli, segretario dell'Unione Comunale di Manciano del Partito Democratico, all'indomani dell'istituzione del primo circolo di Fratelli d'Italia a Manciano.

"Chi ha deciso di affiancare Mirco Morini dicendo che si trattava di una lista civica adesso cosa dirà? - aggiunge Giomarelli - Ho visto la foto di un gruppo che si mostra soddisfatto dietro il simbolo di Fratelli d'Italia e la fiamma tricolore. Persone, oltre l'assessore all'ambiente Daniela Vignale, che lavorano nel mondo cooperativo".

Poi conclude: "Manciano non merita tutto questo: il nostro paese orgogliosamente è stato il primo ad essere liberato dai fascisti in Toscana grazie ai partigiani ed è stato decorato, per questo, con la Croce di guerra al valor militare per i sacrifici della sua popolazione e per l'attività partigiana. Ora torno a vedere la fiamma tricolore. Mi auguro che la popolazione capisca che dietro quella lista civica era nascosto tutt'altro".