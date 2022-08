Mala movida: controlli a tappeto dei carabinieri in città. Ritirata una patente

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 27 agosto 2022" su Spreaker.



GROSSETO - «La Compagnia Carabinieri di Grosseto ha effettuato un servizio ad alto impatto sul centro cittadino per prevenire e reprimere il fenomeno della così detta “mala movida” nella notte tra venerdì e sabato». Così i carabinieri in una nota.

«Autovetture con colori d’istituto supportate anche da personale in borghese della locale Sezione Operativa hanno perlustrato le strade cittadine dove maggiormente vengono segnalati fenomeni molesti che disturbano il riposo delle persone e di degrado legate a persone che in stato di ubriachezza girano per la città talvolta al volante di mezzi di trasporto».

Le aree controllate a tappeto dai militari hanno compreso la zona di via Bonghi, viale Matteotti, via Roma, piazza Fratelli Rosselli, le mura medicee e la zona della stazione. La zona di Palazzo Cosimini tra via Bonghi e viale Matteotti è stata oggetto di più passaggi e di soste prolungate ad opera dei militari in abiti borghesi senza per fortuna riscontrare anomalie o disturbo della quiete pubblica.

«Sono stati altresì controllati - prosegue a nota - tutti gli esercizi commerciali di via Roma che restando aperti fino a tardi, spesso generano disturbo a causa delle persone che ci sostano. Sono state identificate numerose persone ed effettuati controlli di rito. Altri controlli hanno riguardato le mura medicee dove molti giovani sono stati controllati ed identificati con finalità preventivo/repressive in materia di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti».

I controlli si sono estesi anche su strada con posti di controllo alla circolazione del traffico con numerosi alcool test effettuati.

Nel complesso sono stati controllate 75 persone, 36 vetture, 12 persone sottoposte ad arresti domiciliari.

«È stata trovata una persona alla guida in stato di ebrezza con alcolemia pari a 0.90gr/l a cui è stata sospesa la patente con denuncia piede libero essendo il valore ricompreso tra 0.80 e 1.5 gr/l. che oltre alla sospensione della licenza di guida prevede una sanzione che va dagli 800 ai 3000 euro».