Le NEWS da non perdere in Maremma di questa settimana – ASCOLTA (27 agosto)

GROSSETO - Venticinquesima puntata del nuovo podcast de IlGiunco.net dedicato alle notizie: le news da non perdere della settimana in Maremma. Ecco l'edizione di sabato 27 agosto.

In apertura questa settimana parliamo della sentenza del tribunale di Siena che ha riammesso a lavoro nell’Asl Toscana Sud-Est due operatrici Oss che erano state sospese perché non vaccinate. Dopo il provvedimento erano rimaste senza lavoro e stipendio dall’autunno dello scorso anno. Le due operatrici socio sanitarie, assistite dagli avvocati Polo Serra e Augusto Sinagra, hanno deciso di fare ricorso il Tribunale di Siena che ha deciso di riammetterle al proprio posto di lavoro. Il tribunale ha inoltre condannato l’azienda sanitaria al pagamento degli stipendi arretrati, gli interessi e le spese legali.

Passiamo alla cronaca. Due persone si trovavano all’interno della propria abitazione quando improvvidamente ha ceduto il pavimento della casa. Il crollo è accaduto mercoledì scorso a Seggiano. I due, marito e mogli rispettivamente di 83 e 80 anni, sono rimasti intrappolati sotto le macerie e liberati dai Vigili del fuoco. Entrambi hanno riportato numerose ferite. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso Pegaso che ha trasferito i due coniugi all’ospedale della Misericordia di Grosseto.



Restiamo sulle pagine di cronaca per parlare di un delitto efferato, una tragedia che ha sconvolto la comunità e un ennesimo caso di femminicidio. Si tratta dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi che ha portato all’arresto di Giovanni Padovani, il giovane calciatore di 27 anni, fermato dalle forze dell’ordine a Bologna. L’uomo è accusato di aver ucciso la ex compagna a martellate. La donna, morta subito dopo il suo arrivo all’ospedale, aveva denunciato di recente Padovani per stalking. In passato, 9 anni fa, Padovani aveva vestito i colori rossoblù del Gavorrano, quando la squadra dei minerari militava in Lega Pro.

Adesso la politica. Parliamo di elezioni. Il 22 agosto è scaduto il termine per la presentazione delle candidature e delle liste che correranno nel turno elettorale di domenica 25 settembre per il rinnovo del parlamento.

La pattuaglia di candidati maremmani è molto estesa. In tutto sono undici, alcuni in posizione eleggibile, altri un po' meno. Andiamo insieme a conoscerli tutto, uno per uno, con l'indicazione della lista collegata e del collegio di riferimento.

Iniziamo dai collegi uninominali, quello dove si vince con un voto in più e passa soltanto un candidato. Nel collegio della Camera “Grosseto Siena” ci sono per il centrodestra Fabrizio Rossi, esponente di Fratelli d'Italia, Luca Giacomelli per il Movimento 5 Stelle e Salvatore Alocca per Unione Popolare.

Nell'uninominale al Senato che comprende le province di Grosseto Siena e Arezzo c'è Simona Petrucci per Fratelli d'Italia e Marco Barzanti per il Partito Comunista Italiano.

Veniamo adesso alle candidature nei listini proporzionali e in particolare nel collegio plurinominale della Camera Toscana 2, che comprende le province di Grosseto, Livorno, Arezzo e Siena.

Per la Lega c'è Mario Lolini, per Forza Italia Roberto Berardi, per il Partito democratico Marco Simiani, per Azione e Italia Viva Giuseppe Monaci, per Sinistra Italiana e Verdi Telio Barbieri, per Italia Sovrana e Popolare Rosalba Fanciulli.



Adesso voltiamo pagina e ci spostiamo a Castiglione della Pescaia dove nei giorni scorsi sono andati in scena una serie di grandi eventi per salutare la stagione estiva. Uno degli eventi più partecipati è stato senz’altro il concerto della Bandabardò e Cisco che ha infiammato la spiaggia castiglionese. Una specie di Jova Beach party a cui hanno partecipato oltre 3mila persone, cantando e ballando al tramonto per questa grande festa di musica.

Sempre a Castiglione in questi giorni si sta svolgendo anche la Festa del Cinema di Mare che si è aperto con la presenza di Carlo Verdone. Sentiamo l’intervista all’attore realizzato dalla Redazione giovani del festival.

