GROSSETO – E’ già finita la nuova fase in biancorosso per Riccardo Cretella. Dopo neanche dieci giorni dai recenti accordi, con tanto di stretta di mano, l’Us Grosseto comunica di avere rescisso in data odierna il contratto con il centrocampista, augurandogli le migliori fortune sia nel campo personale che in quello professionale.